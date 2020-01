Cirio firma decreti Parchi Reali e Ticino

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, d'intesa con il vicepresidente e assessore ai Parchi, Fabio Carosso, ha firmato questa mattina i decreti che dispongono la composizione dei consigli di gestione dei Parchi Reali e del Ticino-Lago Maggiore. Il consiglio di gestione dei Parchi Reali avrà come presidente Luigi Chiappero e come altri componenti Luca Casale, Guido Gentilini, Dario Spada, Carlo Vietti, Ernesto Balma (in rappresentanza delle associazioni agricole) e Angioletta Voghera (in rappresentanza delle associazioni ambientaliste). Il consiglio di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore sarà presieduto da Roberto Beatrice e formato anche da Andrea Bindi, Anna Maria Ferrato, Fabrizio Locarni, Giorgio Macchieraldo, Erica Vallera, Massimiliano Zarattini, Paolo Seitone (in rappresentanza delle associazioni agricole) e Riccardo Fortina (associazioni ambientaliste). "Tutte le nomine - rimarca Carosso - sono state condivise con i sindaci dei territori interessati. Un metodo che abbiamo accolto con favore perché rappresenta la base ideale di partenza per la crescita e lo sviluppo di un'area protetta".