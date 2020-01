Novara, premiati i Benemeriti della solidarietà

Questa mattina sono stati consegnati, per il diciottesimo anno, i riconoscimenti di "Benemeriti della Solidarietà" da parte della Fondazione Comunità Novarese. Il premio viene assegnato "a quelle organizzazioni - spiega il presidente, Cesare Ponti - che, sensibilizzando le comunità di riferimento nei confronti delle proprie iniziative o verso iniziative altrui, sono riuscite a stimolare numerose donazioni o, comunque, suscitare sentimenti di condivisione nella collettività". I riconoscimenti sono andati alla Parrocchia Santa Maria alla Bicocca di Novara; a Prisma cooperativa sociale onlus di Novara; al Gruppo per la Civiltà Agricola Locale di Borgomanero; all'Associazione Orizzonti di Invorio e all'Ente gestione Sacri Monti per il progetto Restauriamo il Sacro Monte di Orta.