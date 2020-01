Si ferisce mentre ripara macchinario, è grave

Un fabbro cinquantenne è rimasto gravemente ferito al braccio per un incidente in frazione Cervignasco di Saluzzo. Era nel cortile di casa impegnato a riparare un macchinario per tagliare la legna quando è rimasto incastrato negli ingranaggi con la tuta da lavoro. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118. L'uomo è stato portato al Cto di Torino dall'elisoccorso in gravi condizioni.