Sicurezza: Torino, questura chiude discoteca

Una discoteca in corso Massimo d'Azeglio a Torino, il Club 84, nella zona di San Salvario, è stata chiusa per 10 giorni, con sospensione della licenza, su provvedimento della Questura per ragioni di sicurezza urbana. La scorsa settimana personale del commissariato Barriera Nizza era intervenuto per via di una rissa: due giovani, dopo una lite con un buttafuori, si erano fatti medicare in ospedale. Altre persone avevano preso parte al parapiglia. In precedenza, a dicembre, un cliente era stato aggredito da sconosciuti, un ragazzo aveva riferito di essere stato colpito da un addetto alla sicurezza e due persone erano state denunciate perché trovate in possesso di un portafogli sottratto a un avventore presente in sala. All'inizio di novembre il commissariato accertò che il locale era privo di un servizio di monitoraggio della capienza; due addetti ai servizi di controllo non erano iscritti all'albo prefettizio e la soglia massima possibile di presenti era stata superata.