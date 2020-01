Lavoro nero: controlli Gdf nel cuneese,sanzioni a 23 aziende

Controlli della guardia di finanza in provincia di Cuneo per contrastare il fenomeno del lavoro nero. Sono state 160 le aziende ispezionate; in 23 è stata rilevata la presenza di una cinquantina di lavoratori irregolari, di cui 33 completamente in nero. Sono così scattate le relative sanzioni. Le irregolarità sono state rilevate in tutti i settori, dall'industria alle attività collegate al settore turistico-ricettivo, dall'artigianato all'agricoltura. Nei confronti delle aziende risultate non in regola è stata comminata la sanzione amministrativa prevista.