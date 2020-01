Lavoro: dipendenti Olisistem protestano davanti a banca

Domani i lavoratori della Olisistem Start di Settimo Torinese manifesteranno dalle 10 alle 12 sotto il grattacielo di Intesa San Paolo a Torino per chiedere garanzie occupazionali e il rispetto dei propri diritti. L'iniziativa è la risposta dei dipendenti all'annunciato affitto del ramo d'azienda legato alle commesse per servizi alla banca, che vede coinvolti 360 lavoratori a livello nazionale di cui la maggioranza a Settimo Torinese. "La nuova azienda, la Innovaway, come primo atto ha dichiarato di voler ridurre la retribuzione di oltre 100 euro al mese a 150 lavoratori - dice Vito Bianchino della Fim-Cisl Torino e Canavese - chiediamo a Intesa San Paolo di impedire questo abuso sui lavoratori. Se passa il taglio successivamente nulla impedirà a questa azienda di modificare in peggio, a tutti, altre condizioni normative ed economiche".