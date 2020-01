POLVERE DI (5) STELLE

M5s punisce i dissidenti

Appendino e la sua maggioranza si vendicano con Curatella dopo il suo trasloco tra i banchi dell'opposizione. Defenestrato dal vertice della Commissione Smart City. E ora tocca a Pollicino

Due ore di un’oziosa discussione per sancire che Aldo Curatella, il consigliere comunale di Torino, passato dal Movimento 5 stelle al Gruppo Misto di minoranza, non è più il presidente della Commissione speciale Smart City. Al suo posto sarà eletto Enzo Napolitano, un tecnico del suono, subentrato in Sala Rossa a fine ottobre, in seguito alle dimissioni di Fabio Gosetto. Ora potrebbe toccare a un’altra dissidente che ha recentemente abbandonato la maggioranza, Marina Pollicino, a capo della commissione Pari opportunità.

Una scelta irrituale anche perché in passato, come sottolineato dal capogruppo Pd Stefano Lo Russo “i sindaci incrementavano i propri numeri nel corso del mandato, non perdevano i pezzi come sta succedendo a voi”. Nel dibattito non mancano stilettate e colpi bassi: non sono mancati i riferimenti alla cena tra Curatella e il leader dei Moderati Giacomo Portas e il capogruppo Silvio Magliano, avvenuta a novembre, come raccontato proprio dallo Spiffero, sintomo di un malessere che già covava da tempo. Lui sul momento negò ogni intenzione di trasferimento, ma dopo poco più di un mese, il 2 gennaio ha annunciato il suo addio ai grillini. Curatella è stato il terzo consigliere pentastellato ad abbandonare la maggioranza, dopo Deborah Montalbano e la già citata Pollicino. Per non dire di Gosetto, il quale ha preferito la via delle dimissioni dalla Sala Rossa e l'addio alla politica, come forma di dissenso dalla linea politica dell'amministrazione.

Di qui la decisione dei Cinquestelle di mettere in atto una rappresaglia per certi versi anche legittima. La delibera con cui viene sollevato dall’incarico ha come prima firmataria la capogruppo Valentina Sganga che definisce Curatella “assiduo frequentatore di pizzerie” e gli rinfaccia l’incapacità di portare avanti le proprie battaglie nell’ambito della maggioranza. Comunque sia “ha tradito il mandato degli elettori” e “visto che quel posto spetta alla maggioranza chi ha la maggioranza in Consiglio ha il diritto di eleggersi un presidente da cui si senta rappresentata” ha spiegato senza troppi fronzoli il grillino Fabio Versaci.

“Noi non siamo una setta, che punisce il dissenso con il linciaggio sui social e pure in aula, e non avremmo mai usato questo atteggiamento inquisitorio e punitivo nei confronti di un ex consigliere di maggioranza. Siete entrati qui con un Vaffa per rivoluzionare il sistema e ora mettete in atto una spartingaia correntizia e partitocratica peggio della peggiore prima repubblica” è stata l’arringa del capogruppo dem Lo Russo, annunciando l’astensione del Pd. “Non ci iscriviamo al vostro redde rationem”.

Leggi anche "Picche e ripicche nei Cinquestelle"

La delibera è stata approvata con 22 voti favorevoli, tutti i componenti del M5s, mai così compatti negli ultimi tempi. Ad annunciare il nome di Napolitano prossimo presidente della Commissione Smart City è stata la grillina Monica Amore, in uno degli ultimi interventi prima delle dichiarazioni di voto. Amore ha tirato in ballo “onestà intellettuale” ed “etica” subito dopo aver sentenziato che “ogni azione prevede delle conseguenze” con riferimento alla defenestrazione di Curatella. E forse è stato proprio per timore delle possibili conseguenze che lei ha deciso di non dare seguito a quegli abboccamenti avuti a fine d’anno sia con Portas sia con il notaio Alberto Morano.