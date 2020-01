Canalis è una Furia

Dicono che… Monica Canalis abbia un diavolo per capello. La fumantina consigliera regionale del Pd si sarebbe parecchio offesa per non essere stata inclusa tra i relatori all’incontro di sabato prossimo, promosso dal partito provinciale e dal gruppo consiliare di Torino sulla “riduzione delle disuguaglianze”. Di primo piano il panel degli interventi: dal presidente piemontese delle Acli, Massimo Tarasco, al sociologo Luca Davico del Rapporto Rota, da Anna di Mascio, portavoce Forum Terzo Settore, al presidente dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo Nanni Tosco, da Dario Odifreddi, presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri a Pierluigi Dovis, direttore della Caritas. Manca solo la Canalis, nonostante in casa Pd accampi una sorta di monopolio sulle questioni relative al welfare. Un vero e proprio affronto, reso ai suoi occhi ancor più intollerabile, dalla partecipazione all’incontro precedente, dedicato alla sanità, del “collega” Mauro Salizzoni: “Io sono come Salizzoni”, avrebbe affermato nelle telefonate fatte a numerosi dirigenti del partito per lamentarsi dell’esclusione. Una vera Furia la vice di Paolo.