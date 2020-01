PALAZZO LASCARIS

Papeetellum, Pd e M5s sbeffeggiano i leghisti

La provocazione delle opposizioni in Consiglio regionale, con tanto di cartelli, dopo l'altolà della Corte Costituzionale al quesito imposto da Salvini alle regioni di centrodestra. "Ve lo avevamo detto"

“Ve lo avevamo detto. Referendum bocciato”. L’opposizione in Consiglio regionale si prende la sua rivincita dopo essere stata costretta a lunghe maratone, con sedute anche notturne, per approvare la richiesta di modifica della legge elettorale in senso maggioritario, secondo un testo scritto da Roberto Calderoli e imposto nel dibattito pubblico da Matteo Salvini. Il Piemonte è una delle otto regioni guidate dal centrodestra che avevano votato la richiesta poi bocciata dalla Corte Costituzionale. La discussione sul referendum era approdata a Palazzo Lascaris due volte, dopo l’approvazione il 26 settembre, la richiesta era stata nuovamente calendarizzata a inizio novembre per ottemperare alle integrazioni stabilite dalla Cassazione. Il testo era stato definitivamente approvato il 6 novembre.

In apertura di seduta questa mattina, a Palazzo Lascaris, i consiglieri del centrosinistra e del Movimento 5 stelle hanno esposto cartelli provocatori nei confronti della maggioranza e soprattutto di quella Lega che a loro giudizio aveva piegato gli interessi dei piemontesi a quelli del loro leader politico. “Ci avete tenuto qui sprecando denaro e tempo dei piemontesi. Ve l’avevamo detto, non ci avete ascoltato”, ha detto Domenico Ravetti (Pd) in aula. Pronta la replica del suo omologo della Lega, Alberto Preioni: “Bocciati? Ne riparleremo dopo le elezioni in Emilia Romagna e Calabria. Non sapevo che abbiamo un emiciclo di costituzionalisti”.

Come noto, dopo una serie di modifiche imposte dalla Cassazione, la Consulta ha bocciato la proposta per “eccessiva manipolatività” del quesito, respingendo il tentativo di abrogare per via referendaria la parte proporzionale del Rosatellum, trasformando il sistema elettorale in un maggioritario puro sul modello di quello inglese.