Piemonte: Consiglio regionale commemora Giacomo Rossi

Il Consiglio regionale del Piemonte ha commemorato oggi con un minuto di silenzio l'ex consigliere Giacomo Rossi, originario di Magliano Alpi, nel cuneese, scomparso nel dicembre scorso a 84 anni. Rossi, commerciante di prodotti vinicoli, è entrato in Consiglio regionale nel 1995 e vi è rimasto per due legislature. "Chi lo ha conosciuto - ha affermato il presidente dell'assemblea legislativa, Stefano Allasia - ha imparato a apprezzarlo come politico vicino al territorio e lo ricorda come una persona semplice e schietta, molto vicino alla sua gente".