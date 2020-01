Lupi in Piemonte; M5s, Regione sbaglia combattere protezione

"Dal 1800 non risultano attacchi di lupi alle persone": lo affermano i pentastellati Giorgio Bertola e Sarah Disabato, stigmatizzando la lettera inviata dal vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carossa al ministro dell'Ambiente nella quale si legge: 'purtroppo il nostro margine di azione è molto limitato perché questa specie è protetta da normative comunitarie e nazionali'". "Per Carosso - rimarcano i due esponenti M5s - la protezione del lupo è un ostacolo che ne limita gli abbattimenti. Ma l'uccisione di esemplari senza conoscerne il ruolo potrebbe causare la destrutturazione dei branchi con conseguenze imprevedibili. I giovani, perdendo la guida degli adulti, potrebbero rivolgere il loro interesse verso prede più facili come il bestiame". "Carosso - aggiungono - si preoccupi di dare incentivi agli allevatori per mettere in sicurezza le greggi anziché lucrare sulla paura. Per fare luce sull'argomento abbiamo chiesto l'audizione dell'Ente Parco Alpi Marittime e dei tecnici del progetto Life Wolfalps in Commissione Ambiente".