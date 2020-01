Sanità: Icardi, nessuna svendita pronto soccorso ai privati

"Nessuna svendita ai privati e nessuna intenzione di distruggere la sanità pubblica: assegnare ai privati la gestione dei pronto soccorsoè' una idea ancora tutta da valutare. Ma se viene da me un privato con una richiesta per fornire un servizio complementare e utile alla sanità piemontese, io voglio vederla, discuterla, e se è il caso incamminarla nel percorso articolato che coinvolge Giunta e Consiglio per arrivare a renderla effettiva". Così l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, questo pomeriggio nell'aula del Consiglio regionale. "Va fatta chiarezza - ha detto Icardi - ricordo a tutti che il servizio sanitario nazionale è gratuito, anche quando la gestione dei servizi sia affidata a privati convenzionati. Inoltre non dobbiamo sottrarre soldi al pubblico per finanziare il privato, perché in sede romana è stato alzato il limite di spesa nazionale per finanziare i privati. E chi ha insistito per togliere il limite è stato proprio il ministro Speranza". "Concordo pienamente - ha aggiunto - sul fatto sottolineato dalle opposizioni che si debba rivedere il piano sanitario, soprattutto sul fronte della continuità assistenziale. Se oggi abbiamo i pronto soccorso intasati, il motivo non sono le emergenze. Non è possibile che l'80% degli accessi siano codici bianchi e verdi, cioè accessi impropri. Questo avviene proprio perché manca la risposta di continuità assistenziale, un fronte sul quale ci stiamo impegnando".