Affidi: Caucino, "Allontamento zero" non sarà ritirato

"Si mettano il cuore in pace gli amici delle minoranze: il ddl Allontanamento zero non verrà ritirato; seguirà il proprio iter legislativo, e, infine, diventerà legge regionale". Lo afferma, in una nota, l'assessora ai Bambini della Regione Piemonte, Chiara Caucino. "Come ho ripetuto molte volte, ben comprendo la grande responsabilità connessa al ruolo di legislatore e la delicatezza delle decisioni che vengono assunte - sottolinea -. Ma, proprio perché mi stanno a cuore i bambini e il loro futuro, proprio perché credo profondamente nei benefici che il ddl porterà nelle loro vite, in piena coscienza, debbo declinare la 'generosa' offerta del Partito Democratico e procedere lungo il percorso tracciato". Caucino interviene contro quello che definisce un "continuo tentativo di falsificazione quotidiano". E precisa: "in nessun articolo del disegno di legge esiste alcun riferimento alla 'prevalenza dei legami di sangue', come artatamente sostengono i rappresentanti del Pd. Parlando di famiglia, si intende la società naturale fondata sul matrimonio, come afferma la nostra Costituzione. Mai all'interno di 'Allontamento zero', inoltre, si afferma che vi sia una 'prevalenza del diritto dell'adulto su quello del minore'; anzi, all'interno delle linee-guida della legge, sarà espresso in modo inequivocabile che dovrà essere tenuta sempre massimamente in considerazione la volontà del minore, come elemento fondamentale da valutare".