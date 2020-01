Università: lavoratori senza stipendio, pulizie a rischio

Pulizie delle sedi universitarie a rischio per il mancato pagamento dei lavoratori della ditta che da un anno gestisce l'appalto, la Boni Spa. Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno dichiarato lo stato di agitazione che prevede, per due lotti che comprendono Palazzo Nuovo e altre sedi dell'Università fra cui quelle di Medicina, prestazioni garantite in modo parziale, ossia esclusivamente la pulizia dei bagni e dei cestini nelle parti comuni. "Già nei mesi scorsi - spiegano i lavoratori - gli stipendi sono arrivati in ritardo, ma almeno li abbiamo ricevuti, mentre quello di dicembre non ci è stato pagato". Una situazione che coinvolge una ventina di lavoratori che, se la situazione non verrà risolta, sono pronti a nuove forme di protesta o momenti di sciopero. La scorsa settimana l'azienda aveva comunicato ritardi negli incassi dovuti alle festività assicurando che avrebbe comunicato quanto prima la data precisa del pagamento. "Ci hanno detto che i bonifici erano partiti - dice una lavoratrice - ma ora abbiamo scoperto che non è arrivato nulla. C'è un rimpallo di responsabilità e a noi nessuno dà garanzie".