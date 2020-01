Lavoro: Alpitel, domani sciopero e assemblea

Niente accordo nel terzo incontro a Milano tra sindacati e Alpitel, l'azienda che il 14 dicembre ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 100 dipendenti in Italia, di cui 29 nello stabilimento di Nucetto, in Val Tanaro. I sindacati, che hanno chiesto un incontro urgente al ministero dello Sviluppo Economico, hanno confermato lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari. Domani ci saranno due ore di sciopero e le assemblee. Fim, Fiom e la rsu di Alpitel rilevano "toni diversi rispetto ai precedenti incontri da parte dell'azienda che ha però ribadito la necessità di un taglio strutturale dei costi. L'Alpitel si è anche impegnata anticipare nel indennità Inps relative agli ammortizzatori sociali, a dare maggiori incentivi all'esodo e a prevedere percorsi formativi per la riconversione del personale".