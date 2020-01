FdI: “Via dall’Italia i nomadi che occupano case”

“Grazie a un nostro emendamento, depositato oggi, sarà possibile punire i nomadi che occupano abusivamente case popolari con l’espulsione dall’Italia, anche quando si tratti di cittadini comunitari come, ad esempio, i rom rumeni”. Ad annunciarlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte, Maurizio Marrone, dopo i recenti casi di occupazioni di case Atc a Torino. “Le occupazioni abusive sono tutte sbagliate - spiega il capogruppo di FdI –, ma quelle condotte dai rom portano problemi di invivibilità e degrado inaccettabile. La Giunta regionale – prosegue Marrone – ha annunciato una nuova legge regionale per regolare e gestire i campi nomadi, che sosteniamo appieno, ma non è sufficiente. Occorre contrastare anche la frontiera successiva allo sgombero dei campi abusivi: l’occupazione delle case popolari da parte degli zingari sgomberati, come sta dimostrando nella Torino a cinque stelle l’aumento del 70% in pochi mesi degli alloggi Atc occupati, proprio in concomitanza della demolizione progressiva del campo autorizzato di via Germagnano. La sinistra come al solito insorgerà, ma come sempre saremo dalla parte dei cittadini onesti: via dalle case Atc e dall’Italia i nomadi abusivi”.