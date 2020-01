Salone libro: Nessun invito ad Altaforte

"Il Salone internazionale del libro apprende dai mezzi stampa che la casa editrice Altaforte avrebbe ricevuto un invito alla prossima edizione della fiera. In realtà si tratta di una comunicazione commerciale automatizzata, partita dall’Aie, Associazione italiani editori, per un’iniziativa congiunta, destinata a un database contenente i contatti di tutti coloro che hanno richiesto un codice Isbn negli ultimi due anni". Lo scrive in una nota l'organizzazione del Salone internazionale del libro di Torono. "Tra questi è stata indirizzata anche alla casa editrice SCA2080 srl con sede a Roma, che a quanto pare risulta collegata al marchio Altaforte. Il Salone del libro ribadisce che i contratti sono da perfezionare per volontà delle due parti e, visto il pregresso avvenuto nel 2019, non intende sottoscrivere alcun contratto con le suddette società", conclude.