Piaggio: Fim, dopo 10 anni torna contratto aziendale

Dopo 10 anni torna alla Piaggio il contratto aziendale per oltre 3.000 lavoratori del Gruppo: prevede benefici economici e normativi e tra le novità un protocollo per la lotta contro le molestie sessuali. Lo rende noto Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl. "È il primo contratto aziendale di Gruppo dell'era Colannino per tutti gli stabilimenti italiani di Piaggio, Aprilia e Moto Guzzi. Abbiamo ottenuto un importante e positivo risultato", commenta Uliano. "Una trattativa molto difficile durata oltre due anni - spiega - che ha dovuto fare i conti con la crisi che colpisce ancora i lavoratori con cassa integrazione, contratti di solidarietà e uscite incentivate e con la contrarietà iniziale della direzione di fare l'accordo di gruppo". Il vecchio premio prevedeva una cifra annua netta media di 760 euro, mentre il nuovo, per effetto di aumenti, una tantum e detassazione, prevede un netto per il primo anno di 1.402, per il secondo di 1.373 e per il terzo di 1.520. Il valore massimo potrà portare a un beneficio economico netto di 2.451 (3.000 lordi).