Imprenditore agricolo muore dilaniato da mietitrebbia

Un 51enne è morto oggi a Virle Piemonte, nel torinese, dilaniato da una mietitrebbia. L'uomo, titolare dell'azienda agricola “Ditta Cavaglià” in via Podi, stava effettuando la manutenzione del macchinario quando, per cause ancora da chiarire, ci è caduto dentro. A quanto si apprende da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, al momento dell'incidente era solo. Da inizio 2020 è la sesta vittima sul lavoro in Piemonte, la terza nell'ultima settimana.