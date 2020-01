"Qui ebrei": a Mondovì presidio di solidarietà a Rolfi

Un centinaio di persone, nonostante la pioggia, ha partecipato ieri sera a un presidio di solidarietà con il figlio della partigiana Lidia Beccaria Rolfi, vittima l'altra notte di un atto antisemita. Lo riferiscono i media locali. Sulla porta della sua casa è comparsa la scritta in tedesco "Juden Hier", qui ci sono ebrei. Sul fatto stanno indagando carabinieri e Digos di Cuneo. I manifestanti hanno intonato canti e letto scritti dei deportati davanti alla casa dove la donna, ex partigiana e deportata politica, ha vissuto sino alla morte, nel 1996, e dove ora abita il figlio Aldo. La famiglia Rolfi, fra l'altro, non è di origine ebrea, ma è comunque un simbolo della resistenza piemontese. Presente anche l'Anpi provinciale, rappresentata dalla presidente Ughetta Biancotto. L'associazione MondoQui, che ha organizzato il presidio, ha annunciato che lunedì 27 gennaio, alle 20, si terrà una fiaccolata davanti al Comune di Mondovì.