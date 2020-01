Droga: marijuana agli studenti, arrestato diciottenne

I carabinieri di Ivrea (Torino) hanno fermato un diciottenne iraniano, residente in città e titolare di permesso di soggiorno con richiesta di asilo politico, per spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato bloccato dai militari del nucleo radiomobile nell'area del parco Dora Baltea mentre cedeva sostanze ad alcuni studenti dell'istituto superiore "Cena". Addosso aveva 20 grammi di marijuana e denaro contante. La successiva perquisizione nell'abitazione del ragazzo ha permesso ai militari di recuperare altri 200 grammi di marijuana. Il giovane, incensurato, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.