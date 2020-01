Lavoro: a marzo si decide futuro Crodino in Valle Antigorio

Crodo e la Valle Antigorio si mobilitano per tenere la produzione del celebre aperitivo "Crodino", destinata a essere trasferita a Novi Ligure, nell'Alessandrino. Tre anni fa la Campari ha ceduto i marchi di bibite e acqua minerale alla società danese Royal Unibrew, tenendo per sè solo il Crodino e aveva annunciato che la linea di produzione dell'aperitivo, che occupa 10-12 dipendenti dello stabilimento ossolano su 80 totali, sarebbe rimasta in funzione sino a fine 2020, per poi essere spostata a Novi Ligure. Il tema, anticipato nei giorni scorsi dal sindaco di Crodo Ermanno Savoia, e da altri amministratori pubblici della Valle Antigorio, è stato dibattuto ieri sera a Crodo. Il senatore della Lega, Enrico Montani, ha annunciato l'intenzione d'incontrare Campari e Royal Unibrew per cercare una soluzione che è attesa per marzo.