Virus Cina: Torino, pronti ad analisi eventuali casi sospetti

"A Torino e provincia non ci sono stati casi sospetti di Corona Virus, ma la diagnostica è pronta. La sequenza genetica del virus è stata pubblicata qualche giorno fa e il laboratorio dell'ospedale Amedeo di Savoia è pronto ad analizzare casi sospetti". Lo dichiara all'Ansa il dottor Giovanni Di Perri, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Amedeo di Savoia commentando l'espandersi del virus molto simile alla Sars. "I reparti del nostro ospedale per le malattie infettive - afferma - sono vigilanti e pronti a trattare casi sospetti. Anche se al momento non c'è alcun tipo di allarme. La reazione cinese, però, fa riflettere. Si tratta di un virus che si trasmette per via respiratoria. E' della stessa famiglia della Sars".