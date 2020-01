Migranti: gestiva traffico a Ventimiglia, rimpatriato tunisino

Un tunisino accusato di aver favorito il passaggio di migranti al valico di Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia, è stato rimpatriato al termine di indagini svolte dall Digos di Torino. Su disposizione della Procura della Repubblica, i poliziotti hanno effettuato 5 perquisizioni a carico di 4 tunisini e 1 italiano, ritenuti partecipi di un gruppo criminoso attivo nel favoreggiamento delll'immigrazione clandestina anche di soggetti segnalati per possibili legami con ambienti del radicalismo islamico. Il sodalizio, secondo l'accusa, si occupava sia di reperire documenti contraffatti al fine di consentire il rilascio di permessi di soggiorno in favore di extracomunitari non aventi titolo, sia di agevolare illegalmente l'ingresso in Francia di alcuni clandestini entrati irregolarmente nell'Ue. Tra questi, anche un tunisino sospettato in ambito internazionale di attività correlate al terrorismo. L'uomo rimpatriato, Walid Fanni, 40 anni, è indicato dagli investigatori come il principale referente per i connazionali tunisini, tra cui molti studenti, che necessitavano di assistenza nella gestione delle pratiche relative alla loro regolarizzazione in Italia. Nella richieste di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno in Italia, molti tunisini spesso di fatto residenti all'estero, attestavano di essere domiciliati a Torino e fornivano come indirizzo quello dell'abitazione di Fanni.