Regione Piemonte: incontri con gli studenti sulla Shoah

Domani, lunedì 27 gennaio, dalle ore 10, Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, a Torino, diventerà il "palazzo della Memoria" con incontri, letture, proiezioni, immagini. Per tutta la mattinata verranno coinvolti gli studenti di varie classi in un percorso interattivo che, partendo proprio dal racconto di quanto avvenuto 75 anni fa, li avvicini a quanto accade nel mondo ai giorni nostri e li faccia riflettere su cosa oggi voglia dire deportazione, prevaricazione, abuso, ingiustizia. Suddivisi in gruppi gli studenti parteciperanno a diversi incontri: con gli storici dell'Istoreto che illustreranno (con le immagini cartografiche sui conflitti nel mondo) il concetto di genocidio; con le foto scattate da Paolo Siccardi, photoreporter con all'attivo un'intensa attività di reportage internazionali che proporrà un parallelo di immagini tra i lager nazisti e le nuove guerre, discriminazioni e violenze contemporanee e tra i disegni di Thomas Geve che raccontano i lager di Auschwitz e Buchenwald e quelli realizzati dai bambini di Sarajevo durante l'assedio nei primi anni '90. Alle 12 tutti gli studenti affluiranno nell'aula del Consiglio per la parte finale. Il programma prevede: saluti e intervento del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia; breve intervento dell'avv. Bruno Segre come testimone; presentazione del trailer del film La stella di Andra e Tati, il primo film a cartoni animati rivolto ai ragazzi che racconta la Shoah, e delle letture in "social reading" con il metodo di TwLetteratura che coinvolgera' gli studenti nelle settimane successive; l'omaggio alla memoria della Shoah del pattinaggio artistico e della danza su ghiaccio, con Edoardo De Bernardis, allenatore e coreografo internazionale che presenterà i filmati di alcune esibizioni sulle note di Schindler's List e La vita è bella; la performance del cantautore Carsico, con canzoni attinenti al tema della Giornata della Memoria.