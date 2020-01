Gdf scopre officina abusiva: denunciato imprenditore

Impianti per la verniciatura delle autovetture, carrozzeria, officina per le riparazioni, immobili per il ricovero delle auto, una fiorente attività ma completamente abusiva. È il bilancio di un intervento effettuato, nei giorni scorsi, dalla Guardia di finanza di Torino a Druento, comune del torinese. I finanzieri della Compagnia di Susa, che hanno condotto l’intervento in collaborazione con il personale dell’Arpa Piemonte e della polizia municipale di Druento, hanno circoscritto l’intera area dove, all’interno di capannoni perfettamente attrezzati, meccanici e carrozzieri effettuavano riparazioni a dispetto di tutte le norme a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente. All’interno dell’officina era praticamente impossibile accedere visto che l’intera area era posizionata all’interno di un compendio chiuso e non visibile dall’esterno.