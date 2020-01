Lega Torino: Mai centrodestra così vicino a governo Emilia

"8 a 1, palla al centro. Guardate in Calabria e in Emilia-Romagna le percentuali di consensi dei partiti rispetto alle scorse regionali. Mai il centrodestra è arrivato così vicino a governare la regione storicamente più rossa d'Italia". Così Fabrizio Ricca, segretario della Lega a Torino e assessore regionale alla Sicurezza, commenta l'esito delle elezioni regionali. "Per la sinistra - aggiunge - la vittoria in Emilia è il gol della bandiera. Qualcosa è cambiato e la grinta che i nostri candidati hanno messo in questa tornata elettorale la ritroverete ovunque". "Per cambiare il Paese, nonostante gli accordi tra grillini e Pd - conclude - nonostante le alleanze camuffate da voti disgiunti".