Incendio in abitazione, vigile fuoco ferito nel Torinese

Un vigile del fuoco volontario del distaccamento di Castellamonte è rimasto ferito, questa notte, nelle operazioni di spegnimento di un incendio in via San Martino a Borgomasino. La squadra dei pompieri è intervenuta per l'incendio del tetto di un'abitazione, forse provocato da un problema alla canna fumaria. A causa del cedimento del solaio, il vigile del fuoco è caduto da un'altezza di circa tre metri, precipitando all'interno della casa. Ha riportato fratture e contusioni ed è stato ricoverato all'ospedale di Ivrea.