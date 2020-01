Scritta antisemita: Rossomando (Pd), nessuno spazio all'odio

"Un'altra scritta antisemita, questa volta a Torino, a pochi giorni dal caso di Mondovì, proprio nel Giorno della Memoria. Vittima una donna di origine ebraica, che ha denunciato l'episodio. Noi non ce ne faremo una ragione, continueremo a non sottovalutare mai queste aberazzioni e a combatterle con le nostre armi". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando. "Non lasceremo alcuno spazio all'odio e alla violenza, non lasceremo nessuno solo di fronte a queste aggressioni - aggiunge -. I cittadini del terzo millennio riempiono le piazze e i cuori di passione civile e chi si nasconde dietro simili scritte si rassegni: ha già perso in partenza".