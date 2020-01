Scritta antisemita: Allasia, atto indecente e abominevole

"Condanno con fermezza le abominevoli scritte contro il popolo ebraico comparse ieri sui muri di un palazzo in corso Casale a Torino, realizzate proprio in occasione di una ricorrenza così importante come il 'Giorno della Memoria'. Un atto indecente che richiama uno dei periodi più atroci della storia". Lo afferma Stefano Allasia, presidente del consiglio regionale del Piemonte. "Ritengo - scrive Allasia in una nota - come presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, che la memoria, custodita e tramandata, sia un antidoto indispensabile contro gli orrori del passato, per scongiurare il riemergere dalle tenebre del passato di fantasmi, sentimenti, rigurgiti razzisti, predicazione dell'odio".