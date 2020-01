Embraco: Regione creerà tavolo, approvato ordine del giorno

La Regione Piemonte si attiverà "per creare un luogo di confronto e discussione tra tutti i soggetti coinvolti - sia amministratori locali che realtà imprenditoriali del territorio - al fine di valutare soluzioni condivise e sviluppare nuove opportunità per i lavoratori". Lo prevede l'ordine del giorno 'Impegno della Regione Piemonte per i lavoratori ex Embraco', prima firmataria Francesca Frediani (M5S) approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio regionale. Prima della votazione è intervenuta l'assessore al lavoro Elena Chiorino che ha espresso il parere favorevole della Giunta regionale sul documento e ha richiamato alla necessità di atti concreti, anche se al momento non si hanno notizie di imprenditori interessati allo stabilimento di Chieri. L'assessore ha espresso la possibilità di ragionare attorno ad un tavolo regionale dopo l'incontro al ministero del 3 febbraio.