Cavallerizza: Lo Russo (Pd) "notizia molto positiva"

"La notizia che l'Università di Torino sarà co-protagonista della riqualificazione del complesso della Cavallerizza è davvero molto positiva e ci fa ben sperare per il futuro". Così sui social Stefano Lo Russo, capogruppo Pd in Comune. "Insieme a Cassa Depositi e Prestiti, alla Compagnia di San Paolo e al Polo delle Arti sarà possibile attuare quel grande progetto di riqualificazione del complesso per farne un polo culturale e di servizi pubblici. Un progetto che aveva subito un improvvido stop con l'occupazione abusiva, coperta dalle ambiguità dell'amministrazione, e che adesso, sgomberato il complesso, può finalmente ripartire - prosegue Lo Russo - . Un grazie a tutti coloro che non hanno mai mollato l'idea. Leggiamo che un pezzo della maggioranza del M5s non sarebbe d'accordo perché il progetto sarebbe quello del centrosinistra. Ci sembra una posizione folle e completamente contraria all'interesse della Città e quindi, sulla riqualificazione della Cavallerizza, se Appendino ce lo chiede, i voti necessari li darà il Pd. E' troppo importante far ripartire il progetto".