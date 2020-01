Università: a Torino master in Insurance Innovation

Si svolgerà a Torino, al Collegio Carlo Alberto, il Master in Insurance Innovation, il primo percorso formativo in Italia dedicato all'innovazione e alla creazione dei mestieri del futuro in ambito assicurativo. Il master di II livello nasce dalla partnership tra Scuola di Management ed Economia di Torino, il Politecnico ed il Collegio Carlo Alberto, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, con soggetti istituzionali (Compagnia di San Paolo) e del settore assicurativo (Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Vita e Reale Mutua), ed è rivolto prevalentemente a neolaureati e giovani professionisti di talento provenienti da tutto il territorio nazionale. L'iniziativa, "che non ha eguali nel panorama formativo italiano, potrà portare - si sottolinea - significativi vantaggi alla città, ai giovani talenti che parteciperanno, alle istituzioni accademiche ed industriali coinvolte nel progetto, così come all'intero sistema assicurativo italiano, con un approccio fortemente incentrato sul futuro del business assicurativo a 360 gradi: innovazione di prodotto e di processo, intelligenza artificiale, nuove metodologie di lavoro, sostenibilità, collaborazione e creazione di nuove opportunità di business attraverso start-up, attive nei settori fintech ed insurtech". Tutti i corsi seguiranno un approccio pratico con il coinvolgimento di professionisti del settore, a fianco di professori universitari di fama internazionale. Il percorso si completerà con attività di case studies, laboratori informatici e innovation lab ed è prevista un'esperienza di stage di 500 ore presso le aziende partner. L'inizio del primo ciclo del Master è programmato per settembre 2020 e sono previste borse di studio per i partecipanti.