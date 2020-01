Rifiuti: Piemonte, 1,8mln per nuovi mezzi ecologici raccolta

Nuovi mezzi ecologi per la raccolta dei rifiuti in 53 Comuni piemontesi: 19 fanno parte del consorzio chierese (dove risiedono circa 124.000 abitanti) e dove saranno acquistati 95 automezzi a metano, gpl benzina e gasolio di categoria euro 6 che sostituiranno quelli vecchi e inquinanti. A questi si aggiungeranno quelli acquistati in 33 Comuni nel Novese e Tortonese, dove sarà anche completato il passaggio dalla raccolta stradale al porta a porta per circa 66.000 utenze e dove entro il 2021 arriverà anche il sistema di tariffazione puntuale. "Con i contratti tra Regione e Consorzi approvati nell'ultima riunione di Giunta - dice l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati - mettiamo sul piatto 1,8 milioni di euro per aiutare gli enti che svolgono il servizio di raccolta rifiuti ad aumentare la percentuale di differenziata raggiungendo centinaia di edifici con contenitori separati, ma anche di aumentare il numero di utenze raggiunte dalla tariffazione puntuale e infine di rottamare i mezzi inquinanti destinati alle operazioni di raccolta, migliorando così la qualità dell'aria". L'accordo tra Regione e consorzi comprende, infine, anche il Comune di Bagnolo, dove 5.000 utenze saranno raggiunte dal porta a porta. In tutto sono quindi 53 i comuni piemontesi che incrementeranno la raccolta differenziata, e rottameranno i mezzi inquinanti. Per realizzare l'accordo di programma del Novese e Tortonese la Regione ha impegnato 776.568 euro. Per quello di Bagnolo è previsto un esborso di 238.880 euro, mentre per quanto riguarda il consorzio chierese l'investimento regionale ammonta a 856.837 euro.