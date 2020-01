Sanità: Disabato (M5s), emergenza carenza medici Asl To3

La consigliera regionale pentastellata Sarah Disabato segnala una "carenza di medici di base nel distretto dell'Asl To3 con quartieri a Collegno e Grugliasco sprovvisti di adeguata copertura". "Abbiamo portato il caso in Consiglio regionale con una interrogazione - afferma Disabato - ma per la Giunta Cirio il problema non esiste". "Centinaia di famiglie - spiega - si trovano costrette a scegliere un medico molto lontano dall'abitazione, con un disagio doppio per anziani e diversamente abili. A breve inoltre mancheranno ulteriori medici a causa dei pensionamenti". "Su ciò che la Regione intende fare - rimarca - abbiano avuto una risposta vaga. La Giunta si è limitata a ribadire di poter solo 'pubblicare l'elenco degli ambiti territoriali carenti, segnalando l'eventuale obbligo di apertura in una zona precisa'". " Continueremo - aggiunge - a tenere i riflettori accessi sulla vicenda, sollecitando la Regione, che deve gestire il fenomeno dei pensionamenti senza attendere i dati delle Asl. Potrebbe chiedere ai medici informazioni sulla data presunta di pensionamento e intervenire di conseguenza".