Cavallerizza: Napoli (FI), da noi nessun pregiudizio

"Da Forza Italia nessun pregiudizio per progetti qualificanti": lo sottolinea il capogruppo azzurro in Sala Rossa, Osvaldo Napoli, a proposito della Cavallerizza. "La disponibilità dell'Università di Torino a entrare nella cabina di regia per la riqualificazione del complesso della Cavallerizza - dice Napoli - è una notizia che i torinesi attendevano da quattro lunghissimi anni. Durante i quali un bene pubblico, riconosciuto di interesse dall'Unesco, è stato devastato e martoriato da occupazioni dei centri sociali subendo danni rilevanti, fino all'incendio di qualche mese fa". "I soggetti che si sono fatti avanti per realizzare il progetto - rimarca - offrono ampie garanzie, non solo finanziarie, ma sulla gestione e valorizzazione del complesso. Cassa Depositi e Prestiti, unitamente alla Compagnia di San Paolo, a UniTorino e al Polo delle Belle Arti dispongono di tutto il know how necessario". "Dispiace constatare - aggiunge - che l'amministrazione comunale ha dovuto perdere quattro preziosi anni per assumere una decisione che, presa per tempo, farebbe già oggi della Cavallerizza un prezioso atout per la città".