Meteo: giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera

A Torino oggi, giovedì 30 gennaio, giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2513m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: il contesto rimane in prevalenza anticiclonico seppur con correnti occidentali che trasportano nuvolosità irregolare al Nord Ovest con qualche fenomeno solo su Alpi occidentali e levante ligure. Clima relativamente mite per il periodo con poche gelate e massime diffusamente sui 10-12°C in Valpadana, anche superiori in Liguria. Mare mosso