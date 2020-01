Politecnico, piattaforma economia circolare con Envi Park

Diventa operativa la Piattaforma del Politecnico di Torino, in partnership con Environment Park, sui temi dell'economia circolare. Un distretto specializzato che permetterà di raccogliere competenze ed esperienze sul tema favorendo una maggiore collaborazione tra ateneo, enti locali e imprese con il supporto di spazi, risorse e servizi. "Con le piattaforme abbiamo un'evoluzione del modello della Cittadella politecnica, costruita per avvicinare le aziende all'ateneo nel nostro campus. Saranno sempre luoghi fisici, ma non per forza interni al Politecnico. Si collocheranno in città dove c'è un'aggregazione di risorse su determinate tematiche", spiega il rettore Guido Saracco. "Questa e' la Piattaforma lepre - sottolinea la protettrice Patrizia Lombardi - la prima a partire perché quello dell'economia circolare e' un tema maturo strettamente connesso con lo sviluppo sostenibile. Bisogna fare maggiore sinergia per aumentare l'innovazione sul territorio. Nell'ateneo dal 2016 sono stati finanziati 30 progetti europei e nazionali su tematiche riconducibili all'economia circolare per 12 milioni di euro". "Environment Park diventa un asset strategico. Non è solo una collaborazione, ma l'inizio di un nuovo percorso. I nostri laboratori dovranno essere sempre più aperti", afferma Davide Canavesio, amministratore delegato di Environment Park. Prossime piattaforme del Politecnico a essere varate - in tutto sono sei - saranno Energia e acqua e Rivoluzione digitale. Le altre sono Mobilità 3D, Manifattura 4.0 e rigenerazione urbana.