Scuola: domani viceministra Ascani in Piemonte

Domani, venerdì 31 gennaio, la viceministra all'Istruzione Anna Ascani sarà in Piemonte per incontrare studenti, comunità scolastiche, famiglie e amministratori del territorio. Primo appuntamento a Cuneo. La viceministra parteciperà, a partire dalle 9.30 all'Auditorium Varco, a "Coolture Today", una mattinata di incontri dedicata al confronto sul significato del termine "cultura" nella società contemporanea, con particolare riferimento alla vita dei ragazzi della Generazione Z. L'evento, organizzato e promosso dalla Fondazione Artea, vedrà la partecipazione di alcune classi delle Scuole secondarie di secondo grado del cuneese. A seguire, alle 13.30, Ascani si sposterà a Bra (CN) per visitare l'Università degli Studi di scienze gastronomiche, mentre alle 16.30 incontrerà gli studenti dell'Istituto Salesiano "San Domenico Savio" e alle 17.30 si sposterà in Municipio per parlare di edilizia scolastica con il Sindaco e la giunta. Infine, alle ore 20.45, la Vice Ministra sarà di nuovo a Cuneo per prendere parte all'incontro pubblico dal titolo "Senza maestri. I giovani e la politica", che si terrà all'Auditorium Varco.