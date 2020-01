Viabilità: Anas riapre il colle della Maddalena

Anas ha riaperto oggi il colle della Maddalena, collegamento internazionale tra sud Piemonte e Regione Paca in Francia. Il valico era stato chiuso martedì sera "a tempo indeterminato" dopo una bufera di neve scesa in quota e il conseguente rischio di valanghe. In Francia gli enti locali non puliscono la strada dalla neve di notte e Anas ogni volta deve chiudere la statale 21 della valle Stura tra Argentera e il confine con la Francia.