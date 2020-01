Coronavirus: Politecnico Torino richiama studenti dalla Cina

"Abbiamo già richiamato i nostri studenti - una ventina - garantendo una continuità di percorso formativo. Sono quasi tutti rientrati". Lo ha detto il rettore del Politecnico, Guido Saracco. "Apprezzo molto la trasparenza e la rapidità con cui la Cina ha trattato il problema - ha osservato - dimostra come la globalizzazione ha portato ricchezza, ma anche un modo trasparente di affrontare le emergenze. Per noi è imprescindibile la collaborazione con la Cina, un'opportunità da cogliere e non solo un luogo dove produrre a costi bassi. Abbiamo importanti collaborazioni, ho legami anche personali. C'è stato sicuramente un iperallarmismo dovuto proprio alla grande trasparenza".