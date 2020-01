Fca-Psa: Dal Poz, nella fusione conteranno eccellenze Italia

"I consolidamenti tra i grandi gruppi possono portare il rischio di una redistribuzione in termini di produzione e una differente considerazione degli stabilimenti produttivi. Ci si deve appoggiare sulle competenze e, per le auto più complesse di gamma alta, l'Italia e in particolare il Piemonte possono dire la loro. Ad esempio Maserati è uno stabilimento eccellente. L'Italia può mettere sul tavolo elementi di indubbia riconoscibilità". È l'opinione del presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz sulla fusione Fca-Psa. "Non sono ancora chiari gli equilibri del gruppo, ma non penso che si farà una questione di campanili essendo un gruppo palesemente globale. Saranno rispettate le istanze del mercato statunitense o di quello cinese, ma per l'Europa basandoci sulle eccellenze delle aziende e delle filiere connesse speriamo di potercela giocare", ha aggiunto Dal Poz. Quanto a possibili interventi del governo "possono essere di dettaglio ma non sostanziali".