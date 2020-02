Anno giudiziario: presidente Corte Appello Torino critica media

Si è aperto con una critica al mondo dell'informazione l'intervento di Edoardo Barelli Innocenti, presidente della Corte di Appello di Torino, all'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il magistrato ha toccato la questione facendo riferimento a due vicende. La prima è l'omicidio di Stefano Leo, il giovane torinese ucciso con una coltellata alla gola sul lungo Po da un 27enne già condannato con una sentenza che in un primo momento era stata considerata irrevocabile. Le cronache su quanto accaduto hanno "messo in evidenza ancora una volta - ha detto - quello che a mio parere è uno dei problemi della società contemporanea italiana: il rapporto tra giustizia e informazione. Troppo spesso si dà credito a voce di corridoio, vere o presunte che siano, e si grida allo scandalo prima ancora di sapere come sono avvenuti realmente i fatti, il cui concreto svolgimento deve essere approfondito nelle sedi competenti". Un problema che secondo Barelli Innocenti emerge anche dai resoconti sulla vicenda delle nomine al Csm della scorsa primavera: "non si possono accomunare i colloqui e gli eventuali accordi di alcuni componenti del Csm con un inquinamento generale del funzionamento di una importante istituzione di garanzia quale è il Consiglio Superiore della Magistratura, istituzione che ha retto l'onda mediatica proprio grazie al comportamento e all'operato della maggioranza dei suoi componenti e in particolare del Presidente della Repubblica e del vicepresidente Ermini, ai quali deve andare il nostro riconoscimento per aver mantenuto salda la direzione". Secondo il magistrato "serve più sobrietà e più professionalità nella racconto dell'attività giudiziaria". L'uomo che ha uccise Stefano Leo aveva riportato una precedente condanna per maltrattamenti in famiglia. In un primo momento si riteneva che dovesse gà' essere in carcere. La vicenda provocò quella che Barelli Innocenti ha definito "una tempesta mediatica che poi si è molto ridotta sul piano pratico". "Infatti - ha spiegato - la sentenza che si assuma irrevocabile non lo era affatto per un difetto di notifica, tanto che è stata chiesta la revoca della sua definitività dalla stessa Procura generale". "Tutto ciò - ha precisato - nulla toglie alla tragicità dell'evento delittuoso che ha scosso tutti noi sia per le modalità che per gli oscuri motivi del gesto sui quali dovrà essere fatta piena luce nella sede processuale".