Anno giudiziario: Torino, no prescrizione sterilizzata per sempre

"La prescrizione è stata, insieme alle amnistie, il grande medico che ha ripulito le piaghe di un sistema processuale malato. Credo si debba essere favorevoli alla prescrizione misurata sugli step del processo, ma assolutamente contrario alla prescrizione sterilizzata per sempre". Lo ha detto il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "La prescrizione è una garanzia per i cittadini - ha aggiunto il pg - e assicura che non si possa essere imputati a vita e neppure vittime, persone offese, parti civili a vita In un sistema ordinato ed efficiente non vi sarebbe spazio e necessità per l'istituto della prescrizione, Ma il nostro sistema non è né ordinato né efficiente, esso è parte di un Paese che ha deficit di ordine ed efficienza".