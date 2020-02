Prescrizione: Giorgis, resistere alle sirene del consenso

In materia di riforme del processo penale, come per esempio quella sulla prescrizione, è necessario che "le forze politiche e le istituzioni si dimostrino permeabili agli argomenti validi e capaci di resistere alle sirene del consenso facile e della demagogia, che non sono mai foriere di buone leggi". Lo ha detto Andrea Giorgis (Pd), sottosegretario alla Giustizia, nel corso del suo intervento oggi a Torino all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Riferendosi in particolare alla prescrizione, Giorgis ha affermato che "governo e maggioranza sono impegnati ad approfondire il tema, in modo da scongiurare il rischio che la recente riforma produca effetti irragionevoli e opposti a quelli che l'esecutivo intende perseguire".