Vineria toglie dehors per evitare rumore ma di nuovo multata

La riapertura senza dehors per evitare disturbi alla quiete pubblica non è bastato alla vineria Tirabusciò ad evitare una nuova sanzione per troppo rumore, due giorni soli dopo la riapertura. La multa, di 160 euro è stata comminata durante i controlli della polizia municipale e della polizia di Stato a Torino nel quartiere Santa Giulia. Sei i locali sanzionati, per un totale di 500 euro, tra cui appunto il Tirabusciò, la vineria in via Tarino 7d chiusa il 13 settembre su disposizione della Procura per troppo rumore.