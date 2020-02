Prescrizione: penalisti a governo, abrogare sciagurata riforma

Un invito al presidente del Consiglio e all'intera maggioranza di governo a prendere "doverosamente atto" di quanto emerso dalla cerimonie per l'anno giudiziario, "adottando l'unica scelta seria e responsabile che occorre ora conseguirne, vale a dire l'abrogazione di quella sciagurata riforma della prescrizione, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, dettato dall'articolo 111 della Costituzione". E' quello contenuto in una delibera della Giunta dell'Unione delle Camere penali, in cui si osserva che "il segnale politico di maggiore rilievo lanciato alle istituzioni politiche ed alla pubblica opinione dalle più alte cariche della magistratura italiana è stato il drastico giudizio negativo su quella riforma, autorevolmente espresso in molti dei più importanti distretti giudiziari del Paese, tra i quali Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Venezia e molti altri, e prima ancora dal primo presidente della Corte di Cassazione". In particolare, rilevano i penalisti, "è stato evidenziato senza equivoci come una simile iniziativa abrogativa, per di più irrazionalmente introdotta prima dei necessari interventi volti a diminuire drasticamente i tempi di durata dei processi penali, che in Italia sono almeno doppi rispetto alla media europea, non potrà che determinare un disastroso aggravio del carico dei ruoli e dunque un ulteriore, paralizzante prolungamento dei tempi di definizione del contenzioso penale, con conseguente violazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi".