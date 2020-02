Lavoro: cantieri "over 58" e detenuti, coinvolte 800 persone

Cantieri di lavoro per gli ultra 58enni disoccupati, senza ammortizzatori sociali e ancora senza pensione e per le persone sottoposte al regime di restrizione della libertà. Sono due i progetti finanziati dalla Regione Piemonte: il primo, con uno stanziamento di 6 milioni e 138 mila euro, riguarda 761 over 58 residenti in Piemonte da almeno 12 mesi: i progetti approvati sono 206, suddivisi in quattro ambiti territoriali, Città Metropolitana di Torino (98 progetti, 415 cantieristi), Biella-Vercelli-Novara-Vco (47 progetti, 152 cantieristi), Alessandria-Asti (41 progetti, 130 cantieristi) e Cuneo (20 e 64). Ammontano invece a 448 mila euro i fondi destinati a 36 progetti, presentati da Comuni e Unione di Comuni piemontesi, per i cantieri di lavoro per i detenuti o condannati che stanno scontando la pena fuori dal carcere. Saranno coinvolte 72 persone.