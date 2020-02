Tav: presidio per Dosio davanti carcere, c'è attore Germano

Presidio No Tav, oggi a Torino, davanti al carcere delle Vallette, in solidarietà di Nicoletta Dosio, la "pasionaria" del movimento arrestata a fine dicembre 2019 a seguito di una condanna definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus. Centinaia i No Tav che hanno partecipato all'iniziativa. Tra loro anche l'attore Elio Germano. "Volevo portare il mio contributo e i miei saluti a questa 'pericolosa terrorista' che tanto preoccupa le istituzioni del nostro Paese - ha ironizzato dal palco -. E' curioso come in un paese fondato sul malaffare, sulle mafie e sui rapporti di corruzione, le istituzioni si preoccupino delle persone che manifestano il proprio dissenso e che pensano con la propria testa. Grazie Nicoletta - ha concluso Elio Germano - che hai fatto questo gesto per tutti noi. Noi cerchiamo di pensare con la nostra testa, di non farci mettere i piedi in testa né nel nostro lavoro né nella vita di tutti i giorni". Dosio, 73 anni, non ha chiesto misure alternative.