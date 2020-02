Lavazza: a Gattinara nuovo integrativo per 400 dipendenti

Nuovo contratto integrativo per gli oltre 400 dipendenti dello stabilimento Lavazza di Gattinara. L'accordo, valido per il periodo 2020-2023, approvato dai lavoratori, prevede per il 2019 un premio per obiettivi di oltre 2.800 euro, che nel quadriennio potrà superare i 3 mila. Sviluppo del welfare e sostegno alle famiglie sono i pilastri del nuovo contratto integrativo, risultato di un'importante e costruttiva attività di confronto con le organizzazioni sindacali. "Il nuovo accordo contiene importanti novità che vedono al centro lo sviluppo dello Stabilimento insieme alle proprie persone, in un percorso volto alla ricerca dell'eccellenza nel livello di servizio, qualità, efficienza e flessibilità", commenta Erik Beligni, direttore Relazioni industriali di Lavazza.